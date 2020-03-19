أصدر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، تحذيرا حول مسكنات الألم التي يتناولها المصابون بفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن أدوية مثل: الأيبوبروفين والأسبرين.

ونصح في تغريدة يوم السبت الماضي، بتناول عقار الاسيتامينوفين، مؤكدا أن كل ما يسمى مضادات الالتهابات غير الستيرويدية مثل: الإيبوبروفين وغيره تساعد على تفاقم أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفرنسية في نشرة للأطباء، إن بعض المرضى قد عانوا من آثار خطيرة أثناء تناول Nsaids، ولذا لا ينبغي استخدامه في حالة الإصابة بالفيروس. وبالرغم من ذلك يعد الفيروس من مسببات العديد من الأمراض الجديدة، إلا أنه لا يُعرف إلا القليل عن الأمراض التي يسببها، أو كيفية استجابة المرضى للأدوية المتداولة في الوقت الحالي.

كما جاء تحذير الدكتور فيران بعد رسالة نُشرت في مجلة لانسيت هذا الشهر، أشار مؤلفوها إلى أن بعض الأدوية تزيد من عدد ما يسمى "مستقبلات ACE2" على أسطح الخلايا، مؤكدين أن كورونا يستخدم هذه المستقبلات لإصابة الخلايا، وبالتالي فإن المرضى الذين يتناولون تلك الأدوية هم الأكثر عرضة للفيروس، وأحد أهم هذه الأدوية التي تزيد من مستقبلات ACE2 كان الإيبوبروفين.

من ناحية أخرى نقلت "نيويورك تايمز" عن الدكتور ميشيل باري، مدير مركز الابتكار في الصحة العالمية بجامعة ستانفورد نفيه ذلك قائلا: "لا توجد لدينا أي بيانات، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن المرضى المصابين بالفيروس يجب أن يتجنبوا الاستخدام المؤقت للإيبوبروفين".

واتفق معه الدكتور جاريت فيتزجيرالد، رئيس قسم الصيدلة في كلية بيرلمان بجامعة بنسلفانيا مؤكدا: "كل ذلك حكاية وأخبار مزيفة لا أساس لها من الصحة وهذا هو شأن العالم الذي نعيش فيه".