كانتاس الأسترالية تعلق جميع رحلاتها الدولية بسبب كورونا

(د ب أ)

أعلنت شركة الطيران الأسترالية الرئيسية (كانتاس) وشركة (جيتستار) للطيران الاقتصادي تعليق جميع رحلاتهما الدولية وتعليق عمل ثلثي قوة العمل البالغة 30 ألف شخص حتى نهاية أيار/مايو بعد أن فرضت الحكومة قيودا على السفر بسبب فيروس كورونا.

وكانت كانتاس أعلنت في وقت سابق تخفيض رحلاتها الدولية بنسبة 90 % بسبب انخفاض الطلب على السفر.

واضطرت شركة الطيران الوطنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد أن أعلنت الحكومة الأسترالية أمس الأربعاء حظر السفر إلى الخارج لمواطنيها، بالإضافة إلى نظام العزل الذاتي الإلزامي لمدة 14 يوما لجميع الوافدين إلى البلاد.

وقالت كانتاس اليوم الخميس إن الرحلات الدولية المنتظمة ستستمر حتى أواخر آذار/مارس للمساعدة في إعادة العالقين إلى الوطن، قبل أن يتم تعليقها حتى نهاية أيار/مايو القادم على الأقل.

وأعلنت الشركة بالفعل عن خفض رحلاتها الداخلية بأكثر من 60%.