سوريا تمنع المشاركات الخارجية خوفا من كورونا

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، أعلى سلطة رياضية في سوريا، تعليق المشاركات الخارجية باستثناء المشاركات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

ونشر الاتحاد صورة للقرار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي تضمن تعليق المشاركات الخارجية، كما نشر صورة لخطاب يقضي بغلق جميع المدن الرياضية، وأماكن الإقامة الخاصة بالأندية كذلك.

وكان المكتب التنفيذي قرر في وقت سابق إيقاف النشاط الرياضي حتى نهاية شهر رمضان، للحد من انتشار فيروس كورونا رغم تأكيدات وزارة الصحة بعدم تسجيل أي حالة بالبلاد حتى اليوم الخميس.

وحرمت الأندية السورية من بطولات كانت تساهم بدخول أموال جيدة لخزائن الأندية.