رسالة من السيسي لرئيس الكونغو الديمقراطية حول ملف سد النهضة يسلمها شكري

سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشِسيكيدي"، تتعلق بالتطورات الخاصة بملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الكونغولي اليوم الخميس لوزير الخارجية في إطار الجولة التى يقوم بها لعددٍ من البلدان الأفريقية لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ملف سد النهضة.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ أن الوزير سامح شكري استهل اللقاء بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية، وقام بتسليم رسالة من الرئيس السيسي إلى شقيقه الرئيس "تشسيكيدي" والمتضمنة التطورات الخاصة بملف سد النهضة.

كما استعرض شكري موقف مصر في هذا الشأن، مؤكداً رغبتها في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وهو ما تحقق مؤخراً في إطار مسار واشنطن، برعاية من الإدارة الأمريكية والبنك الدولي.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس "تشسيكيدي" طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، وكذا تقديره لاستلام رسالة بخصوص تطورات ملف سد النهضة، مثمناً الجهود المصرية الساعية للتوصل لاتفاق في هذا الصدد، وأكد الرئيس تشسيكيدي على تفهمه لما يمثله نهر النيل من أهمية قصوى لشعب مصر بإعتباره المصدر الوحيد للمياه، وثمّن المرونة التي أبدتها مصر خلال كافة مراحل التفاوض.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري والرئيس "تشسيكيدي" أشادا - خلال اللقاء - بالنشاط الملحوظ في العلاقات الثنائية وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلديّن ووقوف مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء في الكونغو الديمقراطية في هذه المرحلة الهامة من أجل تحقيق الاستقرار والرخاء لشعب الكونغو الديمقراطية الشقيق.

وأكد الوزير شكري إرادة مصر القوية في استمرار التعاون الوثيق على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي ووقوفها بجانب الكونغو الديمقراطية لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبيّن.