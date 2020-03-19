نواب لبنانيون يطالبون بمحاسبة القضاة الذين قضوا بالإفراج عن «عميل إسرائيلي»

دعت كتلة حزب الله النيابية "الوفاء للمقاومة" اليوم الخميس، السلطة المعنية إلى محاسبة القضاة الذين أصدروا قرارا بالإفراج عن "العميل الإسرائيلي" عامر الفاخوري وأدانت قرار القضاة وخضوعهم لضغوط أجنبيّة ووصفته بـ"المخزي".

وأدانت الكتلة في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله" مساء اليوم الخميس "الحكم الصادر عن هيئة المحكمة العسكرية رئيسا وأعضاء، والقاضي بالإفراج فورا عن العميل الموصوف للعدو الإسرائيلي، جزّار الخيام المدعو عامر الفاخوري رغم جرائمه المثبتة المتواترة ضدّ شعبنا، ورغم ممارسته التعذيب الوحشي والقتل المتعمّد لبعض الأسرى والمعتقلين في زنازين العدو الصهيوني الغاشم".

وقالت في بيانها "إنّه لمن الخزي أولاً وآخراً أن يرضخ قضاة محكمة في بلد واجه الغزو الإسرائيلي وهزمه، فيستجيبوا لضغوط دولة أجنبيّة راعية لعدوهم وداعمة لإرهابه ضد وطنهم، ويطعنون بشرفهم العسكري ويسقطون التزامهم الوطني".

وأعلنت الكتلة أن "رضوخ رئيس وأعضاء هيئة المحكمة العسكرية وخضوعهم لمطالب الإدارة الأمريكية في الإفراج عن عميل خائن لبلده لن يكون مقبولاً على الإطلاق".

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد حسين عبد الله، قد أصدرت بعد ظهر الاثنين حكما قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

واعتبرت المحكمة في حكمها أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أوقفت في سبتمبر الماضي عامر الفاخوري، وهو آمر معتقل الخيام (جنوب لبنان) السابق عندما كان الجنوب محتلاً من قبل إسرائيل وقبل تحريره عام 2000. وتم اعتقال الفاخوري بتهمة العمالة لإسرائيل.