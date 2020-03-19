تطلق قنوات "MBC مصر"، غدًا الخميس، خريطة برامجية تضم مُختارات من الأعمال الترفيهية، في إطار مُبادرتها لدعم وتشجيع المُشاهدين للبقاء في المنازل من خلال حملتها الجديدة "في البيت خليك .. وهانسليك".

وتبدأ تلك الحملة في تمام الثانية عشر ظهرًا، بعرض المُسلسل الكوميدي "كابتن أنوش"، مع بيومي فؤاد، وعبير صبري، وفي تمام الثانية ظهرًا عرض مُسلسل "لمعي القط" مع محمد إمام وتارا عماد.

كما تعرض في تمام السابعة مساءً مُسلسل "صاحب السعادة" مع الزعيم عادل إمام، ولبلبة، وتواصل عرض المُسلسل الاجتماعي "شقة فيصل" مع كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، يوميًا في تمام التاسعة مساءً.

وتعرض كل جمعة وسبت في تمام الثامنة مساءً مُختارات من مسرحيات "مسرح مصر" مع أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا، بالإضافة لعرض حلقات خاصة من البرنامج الكوميدي "أسعد الله مساءكم من جديد"، من النجم أكرم حُسني في شخصية أبو حفيظة في تمام التاسعة مساء كل سبت.

وتُقدم يوميًا في تمام الواحدة صباحًا سهرة منوعة تعرض فيها أفلام عربية، ومسرحيات كوميدية، وأفلام أجنبية مميزة، وأفلام هندي، وبرامج منوعات.

وأطلقت "MBC مصر"، عبر شاشتها وموقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بداية من اليوم حملة إعلامية مُكثفة تحت شعار "في البيت خليك .. وهانسليك"، شارك فيها نُخبة من نجوم الفن والرياضة يدعون المواطنين فيها لضرورة البقاء في المنازل خلال هذه الفترة وتقليل الحركة، وعدم التواجد في أماكن التجمعات حرصًا على الصحة الشخصية، ولتلافي نقل أو استقبال العدوى الخاصة بفيروس كورونا المُستجد.