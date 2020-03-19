ترامب يروج لعقار للملاريا لعلاج المصابين بفيروس كورونا

طالب الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، الجهات الصحية الرقابية معرفة ما إذا كانت تستطيع توسيع استخدام عقار تجريبي للملاريا كلوروكين، لعلاج المرضي في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن ترامب ورئيس إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أدليا بتصريحات متضاربة فيما يبدو بشأن مدى توافر العقار، خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن كولوروكين قد تمت الموافقة عليه ويمكن منحه للمرضى من قبل الأطباء بوصفة طبية.

وقال ترامب إنه سيتم السماح باستخدام العقار للعلاج من كوفيد 19، ما يطرح علاجا تجريبيا وغير مدقق بشكل كبير في الأسواق.

وأضاف أنه "متاح منذ فترة طويلة، لذا نعلم أنه إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، فلن تتسبب في مقتل أي شخص".

وبعد ذلك بدقائق بالبيت الأبيض، قال مفوض إدارة الأغذية والأدوية ستفين هان إن استخدام العقار سيكون في اختبار طبي لمعرفة ما إذا كان مجديا أم لا، وإذا كان كذلك، فأي جرعات ستكون آمنة وفعالة.

ويعد قرار الموافقة على العقار خطوة غير مسبوقة تقريبا من جانب الجهات الرقابة الأمريكية على الأدوية، التي تجري تماما اختبارات بعناية على الأدوية لتحديد مدى سلامتها وفعاليتها.