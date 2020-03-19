جنوب أفريقيا تشهد أكبر خفض للفائدة خلال 10 سنوات

وافقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، على خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 25ر5% وهو أكبر خفض للفائدة منذ حوالي 10 سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ليزيتجا كجانياجو محافظ البنك المركزي أعلن قرار خفض الفائدة من خلال بث مباشر عبر الإنترنت نظرا لقرار الحكومة السابق بمنع التجمعات والمؤتمرات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

في الوقت نفسه، تتوقع لجنة السياسة النقدية نمو اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقابل توقعاتها في يناير الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 2ر1%، ورغم ذلك تظل هذه التوقعات متفائلة مقارنة بتوقعات محللين اقتصاديين مثل بيتر أتارد مونتالتو من مؤسسة إنتل إندكس للاستشارات الاقتصادية الذي يتوقع انكماش اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 3ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

ويقول محافظ البنك المركزي إن السياسة النقدية يمكنها تخفيف الشروط المالية وزيادة مرونة المستهلكين والشركات في مواجهة التداعيات قصيرة الأجل لانتشار فيروس كوفيد-19، مضيفا: "قرارنا وحجمه يسعى إلى تحقيق هذا في المدى القريب".

وأشارت بلومبرج إلى أن قيمة خفض سعر الفائدة في جنوب أفريقيا جاءت أعلى من توقعات كل المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم. ولكن محللين بما في ذلك المحلل المستقل ريان لو رو يرون أن البنك المركزي يمكنه عمل المزيد لتحفيز الاقتصاد المتعثر.

وتساءل لو رو: "هل هذا (خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة) كاف للاقتصاد، بالطبع لا".