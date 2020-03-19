باريس تستقبل شحنة مساعدات طبية من الصين.. وتغريم أكثر من 4 ألاف شخص لمخالفة للحجر الصحي



أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، عزمه توزيع 5 مليون قناع طبي واق "كمامات" على المواطنين للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ومواجهة نقص الكمامات، فيما أرسلت الصين مساعدات طبية من بينها مليون كمامة إلى فرنسا.



وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إن الجيش الفرنسي سيرسل إمدادات بـ5 ملايين قناع واقِ للفرنسيين، لمساعدتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا، لأن فرنسا في أمس الحاجة إليهم، بحسب صحيفة "ويست فرانس".



وقالت بارلي في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" مصحوبة بصور شحنة الأقنعة:" إن الأقنعة التي تخص مخزون الجيش ستتاح لوزارة التضامن والصحة"، مضيفة:" كل جهد مهم".



وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "المديرية العامة للأسلحة" الفرنسية، لديها قسم متخصص في الحماية النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية.



وقال بارلي في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن فرقها تعمل بجد لاختبار جميع أنواع الأقنعة التي يمكن أن تكون بدائل للأقنعة المستخدمة في الوقت الحالي.



بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الشحنة التي أرسلتها الصين كانت تضم قنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة، بحسب إذاعة "إل.تي.إل" الفرنسية.



كما أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، في بيان، أن طائرة شحن هبطت في مدينة لييج البلجيكية محملة بالأقنعة الواقية، لتوزيعها على عدة دول أوروبية منها فرنسا.



وكانت فرنسا أرسلت الشهر الماضي 17 طناً من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان الصينية.



من جهته، قال مدير جهاز الصحة العامة الفرنسي، جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد حالات الإصابة ارتفع من 7730 حالة، أمس الأول، إلى 9134 حالة،، أي بزيادة قدرها 18% خلال الـ24 ساعة، مشيراً إلى أن الوضع يتفاقم في فرنسا.



وأضاف سالومون أن 931 شخصاً حالتهم خطيرة وفي حاجة إلى البقاء تحت أجهزة الإعاشة، موضحاً أن 50% من الحالات الخطرة أعمارهم تقل عن 60 عاماً.



كما وصل العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا 264 حالة بزيادة 51% تقريباً، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه فرنسا ثالث أيام الإغلاق التام بهدف احتواء تفشي الفيروس.



وفيما يتعلق بالحجر الصحي العام وفرض حظر التجوال في فرنسا، كإحدى إجراءات الإحتواء للفيروس، فقد ارتفعت عدد الغرامات لمخترقي الحظر بدون مبرر إلى 4095 الف غرامة، بواقع 135 يورو لكل فرد.