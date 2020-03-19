رئيس الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين حتى 9 أبريل

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020 حتى 9 أبريل المقبل.

وقال عبد القادر، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظًا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

يذكر أن المصلحة قد أصدرت بيانًا أمس الأربعاء بإلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط خلال هذا العام، تيسيرًا على الممولين وتشجيعًا لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وتيسيرًا عليهم في ضوء هذه الظروف التي تمر بها البلاد.