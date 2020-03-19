منتخب السلاح يطلق مبادرة «ساند ولاد بلدك»

أطلق لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للسلاح مبادرة ساند ولاد بلدك والتي تستهدف دعم ومساندة الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الحالية التص تمر بها مصر بسبب مواجهة فيروس كورونا.
وأكد البطل الأوليمبي علاء أبوالقاسم أنه متحدثًا باسم كل زملائه اللاعبين واللاعبات قرروا تنفيذ المبادرة داخل اسرة رياضة السلاح من خلال كفالة المتضررين من وقف النشاط الرياضى من داخل لعبة السلاح .
قال انه كان لزاما على اسرة السلاح المصرى كواحدة من المؤسسات الرياضية الكبرى ان تقوم بدورها المجتمعى وتطلق تلك المبادرة لاسيما وأن هذا الوقت بالتحديد لابد وأن يتكاتف فيه الجميع يدا واحدة حتى تمر بلدنا مصر الى بر الامان .