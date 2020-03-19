متجر فطائر إيطالي ينتهك في عيد الأب قرار إغلاق المطاعم بسبب كورونا

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قالت شرطة الدرك الوطني الإيطالية "كارابينيري"، اليوم الخميس، إنها ضبطت متجرا للفطائر والمعجنات في ضواحي نابولي على صلة بمافيا "كامورا"، ينتهك القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأثار المتجر الواقع في بلدة مارانو انتباه الشرطة بعد إعلانه عن خدمة توصيل الطلبات للمنازل على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حلوى الزيبولي الخاصة بعيد الأب الإيطالي.

يذكر أنه في إيطاليا، يتم الاحتفال بعيد الأب في 19 مارس.

وقد خالفت الإعلانات القرار الحكومي الخاص بإغلاق معظم المتاجر، ومن بينها محال الحلوى، للحد من التواصل الاجتماعي وتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة إنه تم إغلاق المتجر وتوجيه اتهامات ضد المالك وثلاثة موظفين.

وأضافت أنه تبين أن أحد الموظفين "عضو قيادي" في نوفوليتا، أقوى عائلة إجرامية في مافيا "كامورا" في المنطقة.