المعارض الروسي نافالني يدعو لمقاطعة التصويت المقبل على الدستور

دعا المعارض الروسي أليكسي نافالني، إلى مقاطعة التصويت المعتزم إجراؤه قريبا حول أكبر تعديل دستوري في تاريخ روسيا.

وكتب نافالني، اليوم الخميس، في مدونته الإلكترونية قائلا: "يجب أن يشارك المرء في الانتخابات، ولكن يجب ألا يشارك في الانتخابات".

وأضاف نافالني أن نتائج الاستفتاء ستزور، مضيفا القول: "التكتيك الوحيد يمكن أن يكون هو الاعتراف بالتصويت نفسه، أما الاستفتاء فلن يعترف به".

ودعا نافالني إلى إلغاء الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 22 أبريل المقبل، خاصة بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن كبار السن يعتبرون شريحة معرضة للخطر، ويمكن أن يكتسبوا العدوى خلال سيرهم نحو لجان الاستفتاء.

وتساءل نافالني في مدونته في إشارة إلى الكرملين: "أم أنهم يحتاجون ذلك حتى يموت أكبر عدد من كبار السن فلا يجب عليهم إلا دفع معاشات قليلة؟".

ويتيح الدستور الجديد للرئيس فلاديمير بوتين، إمكانية الترشح لمنصب الرئاسة فترتين قادمتين – الأولى في عام 2024 والثانية عام 2030، وبهذا يمكنه البقاء 16 عاما أخرى وفق الأوضاع القائمة حاليا.

ويتيح الدستور الجديد أيضا صلاحيات أوسع للرئيس بوتين.

ويصف منتقدو بوتين هذا الإجراء بأنه انقلاب على الدولة.