العراق تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار

أكدت صحة محافظة ذي قار العراقية، مساء اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة في المحافظة؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» لرجل يبلغ من العمر 88 عامًا، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 228 ألف إصابة.