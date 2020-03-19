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العراق تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار

علم العراق
علم العراق
هديل هلال
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 8:15 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 8:15 م

أكدت صحة محافظة ذي قار العراقية، مساء اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة في المحافظة؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» لرجل يبلغ من العمر 88 عامًا، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 228 ألف إصابة.

 

‏‎#وكالة_الأنباء_العراقية ‏‎#واع ‏‎‏#iraq ‏‎‏#baghdad‏ #الوقاية_أمان‏‎ رابط قناة تليكرام ‏https://t.me/inainaiq

تم النشر بواسطة ‏وكالة الانباء العراقية - واع iraqi news agency‏ في الخميس، ١٩ مارس ٢٠٢٠

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