المطربة عليا وجها لوجه أمام غادة عبد الرازق في عمل درامي بالسباق الرمضاني

صرحت المطربة الشابة عليا، أنها تستعد حاليًا لخوض تجربة التمثيل من خلال عمل درامي جديد، تشارك في بطولته مع النجمة غادة عبد الرازق.

وأعربت عليا عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الدرامي، مضيفة أنه يمثل نقلة كبيرة في مشوارها الفني، وأن المسلسل الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، وسيكون مفاجأة من حيث الشكل والمضمون وحجم الإنتاج.

وأكدت الفنانة الشابة، اعتزازها بأن أول أعمالها الفنية تنطلق من مصر عاصمة الفن والإبداع، موضحة أنها تُجرى جلسات تحضيرية مع فريق العمل لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة عليا عادت للساحة الغنائية بقوة بأغنيتها الجديدة "روق علينا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب"، واستطاعت أن تقترب من 3 ملايين مشاهدة.

وعلي جانب آخر قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن عليا من الأصوات الواعدة والتي تمتلك موهبة كبيرة في الغناء والتمثيل، مضيفة أنها تتوقع نجاح مبهر لها في أولى خطواتها بعالم التمثيل.

ويذكر أن غادة عبد الرازق أعلنت عن خوضها الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "سلطانة المعز"، الذي سيتمّ عرضه على قناة النهار المصرية.

وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تُجسِّد دور امرأة تدير عِدّة محلات للمأكولات واللحوم والكِبدة ويشاركها البطولة محمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومن تأليف أياد ابراهيم، إخراج محمد بكير.