وزير الصحة الفلبيني يخضع نفسه لحجر صحي ذاتي

قال مسؤول فلبيني اليوم الخميس، إن وزير الصحة الفلبيني قد أخضع نفسه للحجر الصحي الذاتي، بعد أن قاد معركة البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد منذ أسابيع.

وقالت ماريا روزاريو فيرجيير، مساعدة وزير الصحة فرانسيسكو دوك، إنه لا يعاني من أي أعراض إصابة بالفيروس، ولكنه يعزل نفسه في المنزل بعد أن اختلط بمدير في إدارة الصحة ثبتت إيجابية إصابته.

وأضافت: "لقد خضع بالفعل لفحص /كوفيد-19/ لأنه مصاب بالربو وارتفاع ضغط الدم"، مضيفة: "إنه يعمل الآن من المنزل."

وقد أفادت وزارة الصحة الفلبينية بأن البلاد سجلت 202 حالة إصابة بالفيروس و17 حالة وفاة حتى أمس الأربعاء.

يشار إلى أن السلطات تسمح بعمل رحلات الطيران الدولية، من أجل السماح للأجانب والفلبينيين العاملين في الخارج، بالسفر إلى الخارج، أو بعودة الفلبينيين إلى الوطن خلال فترة الإغلاق.