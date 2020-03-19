تراجع الأسهم الأمريكية بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم

(د ب أ)

استردت الأسهم الأمريكية جزءا من خسائرها الصباحية قبل نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لكنها أغلقت على تراجع كبير، حيث تراجع مؤشر "إس اند بي 500"الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 18ر5% كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر6% وتراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 7ر4%.

وخلال تعاملات اليوم، فقد مؤشر داو جونز جميع المكاسب التي كان سجلها منذ مجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ولكنه استرد جزءا من خسائره بعد ذلك ليغلق أعلى قليلا من هذا المستوى.

كان تم تعليق التداول في أسواق المال الأمريكية لمدة 15 دقيقة اليوم الأربعاء بعد التراجع الحاد للأسهم في الصباح.

كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط بنسبة 9% إلى 26 دولارا للبرميل، حيث إن تراجع أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة يمهد لجعل هذا الأسبوع أسوأ أسابيع النفط منذ عام 2008.