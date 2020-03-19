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شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا في المغرب

هديل هلال
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 6:59 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 6:59 م

أفادت وكالة الأنباء المغربية «ماب» بشفاء ثاني حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس «كورونا» في المغرب بلغ 61 حالة، من بينها حالتي وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 228 ألف إصابة.

https://twitter.com/MAP_Information/status/1240654422188974082


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