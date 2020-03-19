الإمارات: تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة من اليوم ولمدة أسبوعين

قررت دولة الامارات تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكاجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم - من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية، إذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

وتابعت إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

وأوضحت كان المقيم في إجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.