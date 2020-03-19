الرئيس الأمريكي يصدق على حزمة الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات كورونا

صدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على قانون حزمة الإجراءات العاجلة التي تستهدف الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تصل قيمة حزمة الإجراءات إلى 100 مليار دولار، وتشمل تمويل عطلات مرضية وعائلية وطبية مدفوعة الأجر، وتقديم مساعدات غذائية وطبية للمتضررين من فيروس كورونا المستجد، وتوسيع نطاق التأمين ضد البطالة وتمويل إجراء تحليل الكشف عن الفيروس مجانا.

كما يتضمن القانون مطالبة أصحاب العمل بتوفير حماية إضافية لعمال الرعاية الصحية.

كان مجلس النواب قد وافق في الأسبوع الماضي على مشروع القانون المعروف باسم "قانون العائلات للتعامل الأول مع فيروس كورونا"، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ أمس بأغلبية 90 عضوا مقابل 8 أعضاء فقط، وصدق عليه ترامب ليتحول إلى قانون.

من ناحيته، قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إن "هذا وقت التحرك من جانب الحزبين، وفي هذه القضية لا اعتقد أنه يجب أن نجعل من الرغبة في الكمال عدوا لشيء يمكن أن يساعد حتى لو مجموعة هامشية من العمال".

يأتي ذلك في حين وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا 9477 حالة في الولايات الأمريكية الخمسين فيما وصل عدد حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس 155 حالة.