أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، أن إدارة الأهلى لم تبلغ اللاعب بأي عقوبة مالية، مشيرا إلى تعطل مفاوضات تجديد الإعارة مع نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بسبب فيروس كورونا.

قال وكيل اللاعب في تصريحات لقناة "Ten" :" حتى هذه اللحظة لم يحدث تفاوض بين الأهلي وهدرسفيلد لتجديد الإعارة، لأن الظروف الحالية لا تسمح، كان مفترضا أن أسافر إلى إنجلترا خلال الشهر الجاري، وأجلت الرحلة لحين انتهاء الإجراءات الاحترازية".

وأضاف "كل شيء وارد بشأن تجديد إعارة رمضان صبحي من عدمه، لا نعرف ما سيحدث غدا".

وتطرق نادر شوقي لتحفظ رمضان صبحي ضد تغريمه ماليا بسبب مشادة مع زميله آليو بادجي في المران قبل 3 أيام، قائلا "لا يوجد لاعب في الأهلي يرفض قرار النادي، حتى الآن لم تصدر عقوبة ضد رمضان صبحي، ولم يبلغ اللاعب بأي عقوبة".

وأتم وكيل أعمال قائد المنتخب الأولمبي "كان من المفترض أن يتعافى رمضان صبحي من إصابته بتمزق بالعضلة الخلفية في غضون 10 أسابيع، ما قيل 6 أسابيع لم يكن صحيحا، لست طبيبا، الأمر بيد مسؤولي الأهلي، كان من المفترض أن يعود للتدريبات منذ 3 أسابيع".