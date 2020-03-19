تحرير مخالفات لـ16 مقهى وكافيه في مطروح بسبب استخدامهم الشيشة

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة صادرت شيش لـ16 مقهى وكافيه بنطاق المدينة، وتحرير مخالفات، وتوجيه إنذار بالغلق فورًا من خلال الحملات التفتيشية على المقاهي العامة والكافيهات.

ويأتي ذلك ضمن خطة المدينة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد تحت إشراف محمد مصطفى، نائب رئيس المدينة، وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة، وفتحي براني مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة.

وأكد «المعداوي» تفعيل تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار وتكثيف الحملات على المقاهي والمنشآت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار الفيروس، والتنبيه على أصحاب المقاهي بمنع تقديم الشيشة.

وأضاف أنه يوميًا يتم الدفع بحملات للمرور على الكافيهات والمقاهي برفقة مسؤولين من قسم التراخيص والبيئة، وشرطة المرافق والإطلاع على التراخيص، بالإضافة إلى حملات التوعية للمواطنين بأهمية الوقاية لمواجهة كورونا، مشيرًا إلى غلق أي منشأة وإلغاء ترخيصها في حالة عدم إتباع الإجراءات الوقائية.