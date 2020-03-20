عروض فنية ومسرحيات نادرة أون لاين إهداء من وزارة الثقافة للجمهور

الثقافة بين إيديك.. مبادرة جديدة لبث الأنشطة الفنية والإبداعية أون لاين

عبد الدايم: المبادرة خدمة رقمية مجانية تتيح الاطلاع على المحتوى الإبداعى الوطنى تبدأ الأسبوع القادم

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بث المواد الثقافية والفنية التى تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها من خلال مبادرة جديدة تحمل عنوان " الثقافة بين إيديك".

قالت عبد الدايم إن مباردة الثقافة بين إيديك تاتى كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور فى ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد. وتمثل إهداء لابناء الوطن ودعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية التي أتخذتها الدولة حفاظا علي الصحة العامة جراء تداعيات كرونا.

وأشارت إلى أنها خدمة ثقافية مجانية تهدف إلى تيسير الحصول على جرعة فكرية وفنية ومعرفية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تتيح للعالم الاطلاع على المحتوى الإبداعى المصري ومتابعة الحراك الثقافى فى المجتمع من خلال شبكة الانترنت وتمثل أحد خطوات التحول الرقمى الذى تسعى الوزارة لتنفيذه.

وتابعت أنه جارى وضع اللمسات النهائية لبرنامج البث المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مكتبات وزارة الثقافة تضم مجموعة ضخمة ونادرة من الأنشطة والفعاليات التى تشكل جزء هام من ملامح الهوية وتم انتقاء مواد منها لعرضها اليكترونيا ومنها أعمال نادرة تعرض لأول مرة وتبرز خلالها الصورة الرائدة للقوى الناعمة المصرية وتتنوع بين عروض مسرحية منها "سلم نفسك - قهوة سادة - أين أشباحى" بالإضافة إلى نخبة من أهم أعمال البيت الفنى للمسرح لكبار النجوم. وحفلات من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته منها حفلات "الموسيقار عمر خيرت - فرقة لي بتى شاه" وباليهات "الليلة الكبيرة - كسارة البندق - زوربا - كارمن بحيرة البجع" وحفلات مركز تنمية المواهب، إلى جانب كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف قطاعات الوزارة، وأوضحت أن الثقافة المصرية تواصل أداء دورها فى نشر الوعى بمختلف صوره وتقديم ألوان إبداعية مميزة إلى جانب إزكاء روح التفاؤل والأمل وزيادة الحصيلة المعرفية والثقافية بين جموع المواطنين خاصة الشباب والأسرة المصرية.