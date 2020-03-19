 بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني تطورات فيروس كورونا.. ويشيد بإجراءات بكين لمكافحته - بوابة الشروق
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بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني تطورات فيروس كورونا.. ويشيد بإجراءات بكين لمكافحته

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 8:50 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 8:50 م

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم الخميس، مع نظيره الصيني شي جين بينج الوضع حول فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للكرملين أن الرئيسين الروسي والصيني بحثا بشكل مفصل الوضع حول جائحة فيروس "كورونا" مع الأخذ في الاعتبار التعاون الوثيق بين روسيا والصين في مكافحة العدوى منذ بداية انتشار الفيروس.

وأضاف البيان أن بوتين أشاد بنتائج إجراءات الصين في مكافحة انتشار الفيروس، حيث قيم عاليا النتائج، التي حققتها قيادة جمهورية الصين الشعبية والشعب الصيني بأكمله، في مواجهة انتشار الوباء. وأشار البيان أن الرئيسين بوتين وبينج دعيا إلى مزيد من المساعدة المتبادلة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الطب وتطوير الأدوية.

وأوضح البيان أن قادة البلدين تبادلا كذلك وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى لتطوير علاقات الصداقة الروسية الصينية.


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