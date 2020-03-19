يقف جالو رودريجيز، في حقله الزراعي بغابة الأمازون شمالي الإكوادور ليحفر بمنجله حفرة صغير قرب جدول مائي، لتبدأ رائحة الجازولين النفاذة تنبعث في المكان لتُعبر عن مدى التدهور الذي وصلت له أراضي ذلك المكان، بعد تسرب نفطي قديم أدى لتسميم الجدول المائي والقضاء على الأسماك التي يصيدها رودريجيز، وأفسد مورد الماء الذي كان يُغذي مواشيه الزراعية منه.

ويقول رودريجيز، لقناة "بي بي سي" البريطانية، إنه بعد 10 سنوات من وقوع التسرب النفطي في أرضه وافقت الشركة النفطية على تنظيف ما خلفته من مواد لتقوم بسحب 15 ألف متر مكعب من النفط المتسرب من التربة ولكن دون أن تعالجها من التسمم ليبقى الجدول المائي بعد كل تلك السنوات مليئ بالبقع الخضراء والزرقاء الموضحة لوجود مخلفات نفطية متبقية.

ويضيف رودريجيز أنه لمدة 11 عاما ماضية كانت تلك أرضا عقيمة لا تنتج ولكن بعد استعمال الحلول الجديدة أصبحت هناك خطط لزراعتها بالجوافة وأعشاب التشيا المحلية.

ويشارك رودريجيز مع العشرات من المزارعين المحليين بورشة عمل باسم حراس التربة، وهي تهدف لتعليمهم طرق المعالجة الحيوية للتربة وتقوم على استغلال البكتيريا والفطريات وأنواع من النبات لامتصاص النفط من التربة لتبقى صالحة للزراعة.

وتقوم البكتيريا والفطريات بالتغذي على المركبات النفطية العضوية وتحليلها لتقوم النباتات بامتصاص الباقي في جذورها وإرسال ما تبقى للأوراق لتتبخر هناك.

وتنظم الدورة المذكورة الباحثة ليكسي جروبار بشكل شهري في 3 قرى هي الأكثر تأثرا بالتسربات النفطية، وهي: شاشوفندي وسوشيا ولوجو أجريو، ويقعون في ولايتي سوكومبياس وأوريانا بغابة الأمازون شمال الإكوادور.

وبدأ تلويث تلك المنطقة من الأمازون منذ ستينيات القرن الماضي حين اُكتُشفت حقول النفط فيها والتي أشرفت على استخراجه شركة توكسيدو التي اشترتها شيفرون الهولندية والتي سربت مليارات براميل النفط في التربة؛ ما جعل السكان المحليون يلجؤون لمقاضاتها ولكن الشركة نجحت بالتنصل قانونيا من مسؤوليتها عن التلويث.

وبدأت جروبار مبادرتها الأخيرة يناير الماضي لتعليم الأهالي كيف يتخلصون من ذلك التلوث بأنفسهم بينما تؤكد على أهمية الاستقلالية للأهالي في المبادرة عن أي جهة أخرى وبالمقابل التعاون الوثيق بين الأهالي، مضيفة أنها تسعى لترسيخ مفهوم الزراعة المستدامة في ورش عملها.

وتدرب باحثة الزراعة الأمريكية نانس كلام، 50 من المزارعين على التفريق بين عدة أنواع من التربة عبر خصائصها وذلك حسب قولها ينمي معرفة المزارعين بتأثير اختلاف نوعية التربة على طريقة معالجتها من النفط فهناك تربة طينية تخزن كميات من النفط وتربة رملية يسهل تسريب النفط للأعماق خلالها.

وتخطط كلام وجروبار، لعمل مختبر لتحليل حامضية التربات المختلفة بالمنطقة ومقارنتها بنوع النبات المناسب ليتم وضعه فيها لامتصاص النفط.

وعلى عكس فكرة معالجة التربة بالنبات التى لم تخضع لدراسة متعمقة فإن معالجة التربة بالبكتيريا نالت حظا من الدراسة لنجاح استخدام سلالات بكتيريا محلية من نوعي سبتربتيمايسز وباسيليس لتطهير أراضي مدينة كوينكا الجنوبية من تسرب النفط، وأما الفطريات فقد تم استخدامها بنجاح في قرية لوجو أجريول حيث تستخدم فطريات جيومايسيس هناك.

وتقوم لورا سكالفينزى بروفيسورة التكنولوجيا الحيوية بجامعة الإكوادور الوطنية بتجربة كل نوع من الفطريات والبكتيريا على كل عينة من التربة ونوع البكتيريا أو الفطر الذي يستطيع التكيف مع تربة معينة مسممة ببقايا النفط فذلك يعني قدرته على امتصاص ما فى التربة من نفط.

وتقول جروبار إن النباتات إذا نجحت بالتكيف مع التربة فذلك يعني أنها تتغذى على المواد النفطية وبالتالي فهي تحللها وتحولها لمغذيات غير ضارة.

ويذكر أن ظاهرة التسربات النفطية ليست حصرا على الأمازون فبحسب هيئة المحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد وقع 11 تسربا نفطيًا شهريا في أمريكا عام 2018، وأما هيئة الطاقة الكندية فأقرت بوقوع تسريب 1081 برميل نفطي سنويا بكندا، بينما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن نحو 4.5 مليون طن من النفط تتسرب للمحيطات سنويا.

وأما عن دور النباتات بتنقية التربة فأثبتت إحدي الدراسات الكندية أن شجر الصفصاف بإمكانه تفكيك وتحليل المواد البترولية من التربة وأظهرت دراسة أخرى أن أشجار الحور بجذورها الطويلة قادرة على تنقية المياه الجوفية من المواد البترولية المختلطة بها وأما عباد الشمس فبإمكانه امتصاص مواد الزنك والرصاص والكاديميوم من التربة.

ويقول نيلسون مارميرلي بروفيسور التكنولوجيا الحيوية بجامعة بارما الإيطالية أن هناك طريقتين لتكييف البكتيريا مع التربة إما أن يتم جلب عينة كبيرة من التربة وحقنها بالبكتيريا في ظروف مثالية داخل مكان مغلق ومن ثم تعاد لموقعها الأصلى فتتأكسد مع الهواء، أما الطريقة الثانية بأن يتم حقن التربة بنوع سماد يعمل على تقوية البكتيريا المحلية التي تعيش في التربة لتقويتها على امتصاص المواد النفطية.

ويضيف مارميرلي أن طريقة المعالجة الحيوية هي أكثر صداقة للبيئة من الطرق الأخرى كغسل التربة من النفط ومشكلة تلك الطريقة هي كم الكيميائيات التي تضخها في التربة فهي بينما تغسلها من النفط تقتل جميع الكائنات الحيوية فيها وتفقرها من جميع العناصر ما يفقدها خصوبتها وهو الأمر الذي لا يحدث مع المعالجة الحيوية.

ويقول البروفيسور ميجال جوادو، إن فكرة المعالجة الحيوية غير مجدية على المساحات الكبيرة مستذكرا مشروع أشرف عليه مع وزارة التنمية الإكوادورية حينما جلبوا كمية كبيرة من التربة المتسممة بالنفط ليعملوا عليها فاستغرق العمل قرابة السنة وكلفهم مليونى دولار قبل أن يكتشف الفريق وجود 80 حفرة نفطية في التربات المجاورة لمكان التنظيف.