إجراءات احترازية وحملات تطوع لتعقيم مركز بني مزار في المنيا بعد اكتشاف 16 إصابة بكورونا

مديرية الصحة: سلبية 11 حالة من المخالطين لسيدة مصابة بقرية ساقولة





أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالمحافظة عامة وبمركز بني مزار خاصة بعدما أعلنت وزارة الصحة وجود إصابات جديدة بالفيروس في 3 قرى بالمركز، وجميعها لعائدين من أداء مناسك العمرة.

ويذكر أن مديرية الصحة كانت قد قامت بعمل حجز صحي لعدد 33 مواطنا، من أهالي قرية ساقولة والمخالطين لحالة السيدة "سلوي - ر " والتي كانت عائدة من رحلة عمرة، وثبت إيجابية حالتها لفيروس كورونا، وتم نقلها لحجز الاسماعيلية.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أنه عقد اجتماعا برئيس مجلس قروي القيس التابع له القرى التي تم حجز عدد منها للاشتباه في إصابتهم، وجار تعقيم جميع المدارس، الموجودة بالمنطقة والمصالح الحكومية، وماكينات الصراف الآلي.

كما أعلن عدد من الشباب والجهات الحقوقية، انطلاق حملة تطوع للمشاركة في توفير المطهرات والكحول لتعقيم المنازل، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكان مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، قد أعلن أمس، أن من بين الحالات التي أعلنت عنها الوزارة، 7 حالات من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الحالات مقيمة في 3 قرى بمركز بني مزار.

وأضاف المصدر أن عدد الإصابات بالمحافظة ارتفع إلى 16 حالة، مشيرًا إلى أن التحاليل أكدت سلبية 11 عينة تم سحبها من المخالطين لإحدى المصابات بقرية ساقولة بمركز بني مزار.

وأوضح أن حالات الإصابة السبع بينها 6 سيدات ورجل، وجميعهم من كبار السن العائدين من أداء العمرة.