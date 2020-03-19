كوريا الجنوبية تقر حزمة لإنقاذ الشركات الصغيرة من تداعيات فيروس كورونا

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وافق الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي ان، اليوم الخميس، على إقرار حزمة إنقاذ بقيمة 50 تريليون وون (39 مليار دولار) للشركات الصغيرة؛ وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون القول، إن الحزمة تهدف لمنع إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتخفيف القلق المتعلق بالمشاكل المالية في ظل تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي وأزمة ائتمان.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: "إنه إجراء مالي طارئ خاص بقيمة 50 تريليون وون".

وأضاف: "هذا إجراء شامل غير مسبوق، يمثل برنامج إنقاذ للاستقرار المالي لحياة المواطنين"، موضحا: "وفقا لكيفية تطور الوضع، ستوسع الحكومة حزمة الإنقاذ إذا لزم الأمر".

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت تسجيل 7 وفيات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس هناك إلى 91 حالة.

كما تم رصد 152 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8565 حالة.