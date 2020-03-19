السعودية: خفض الإنفاق بنسبة 5%في موازنة العام الحالي

(د ب أ)

قررت الحكومة السعودية اليوم الأربعاء خفضاً جزئياً بمقدار 5 % من إجمالي نفقات موازنة 2020 لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وانخفاض اسعار النفط .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن وزير المالية محمد الجدعان، قوله" إنه نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي ( كوفيد - 19 )، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثيرها المباشر على المالية العامة في المملكة، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع".

وقال الجدعان إن الحكومة السعودية أقرت خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في هذه البنود ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020)، وذلك في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة.

كما أكد الوزير قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.