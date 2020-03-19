 الناتو: كورونا سيترك عواقب وخيمة على موازنات الدفاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الناتو: كورونا سيترك عواقب وخيمة على موازنات الدفاع

أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 6:50 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 6:50 م

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن تفشي وباء كورونا ستكون له "عواقب اقتصادية كبيرة" على موزانات الدفاع للحلفاء، لكن الهيئة تبقى قادرة على مواجهة التهديدات كافة.

وقال ستولتنبرج - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية-: "سيكون للوباء عواقب اقتصادية كبيرة جدا على المدى القصير على الموازنات، لكنني أتوقع من الحلفاء البقاء على التزاماتهم نحو استثماراتهم الدفاعية".

وأعرب عن أمله في التمكن من تنظيم اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف المقرر في 2 و3 أبريل المقبل في بروكسل، مشيرا إلى عدم اتخاذ أي قرار نهائي حول طريقة تنظيم الاجتماع.

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