 تنفيذ خطة التطهير والتعقيم بعيادات ومنشآت التأمين الصحى في الغربية - بوابة الشروق
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تنفيذ خطة التطهير والتعقيم بعيادات ومنشآت التأمين الصحى في الغربية

علاء شبل
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 10:10 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 10:10 م

أعلن الدكتور رائف يوسف، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، اليوم الخميس، تنفيذ خطة التطهير والتعقيم بعيادات ووحدات ومنشآت التأمين الصحي على مستوى المحافظة، في إطار الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، إن عملية التطهير شملت جميع المكاتب والحمامات والأدوات الطبية، مضيفًا أنه تم التأكيد على مديري العيادات والوحدات، بضرورة أداء عملية التطهير بصفة يومية باستخدام المطهرات.

جدير بالذكر أن مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، قرر مد العمل في جميع العيادات إلى الساعة السادسة مساءً، على أن تكون الفترة الصباحية من 8 صباحًا إلى 12 ظهرًا مخصصة للمعاشات والأرامل، والفترة المسائية من 12 حتى 6 مساءً للموظفين، وذلك منعًا لتكدس المواطنين والمرضي في عيادات التأمين الصحي، وحفاظًا على صحة الجميع.


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