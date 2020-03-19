تعليق النشاط الرياضي في الإمارات حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا

أعلنت الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، تعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب، وتشمل البطولات والمسابقات لجميع الفئات العمرية، ابتداء من اليوم الخميس وحتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن القرار يأتي حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، وانسجاماً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها كافة الجهات بالإمارات لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي السياق ذاته، قرر نادي غنتوت تأجيل منافسات بطولة كأس رئيس الإمارات للبولو لموسم (2019 - 2020)، اعتبارا من اليوم، وحتى إشعار آخر.

وقال زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي، إن القرار جاء بناءً على توجيهات الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو في تعميم لكافة الفرق المشاركة والجهات ذات الصلة.