حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العراق ترتفع إلى 13

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ذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة في العراق، مساء اليوم الخميس، أن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا ارتفعت إلى 13 حالة.

وأوضح البيان "أن مجموع عدد الإصابات الكلية المؤكدة 192 وعدد الوفيات الكلية 13 حالة".