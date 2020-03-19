هدى أمين

قال رجائي عطية، الفائز بمنصب نقيب المحاميين، إن سامح عاشور، النقيب السابق، لم يهنئه بفوزه، صباح أمس الأربعاء، متابعًا أن انتخابات نقابة المحاميين لم تكن في السابق على هذا النحو، حيث «كانت انتخابات بين عمالقة».

وأضاف أثناء حواره مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأربعاء، أن الظواهر السلبية التي ظهرت في السنوات الأخيرة في المنافسة على مقعد النقيب؛ دفعته للتعفف عما بدأ يصيب العملية الانتخابية في «الخروج عن قواعد الاحترام»، مؤكدًا أن صدره مفتوح لكل من يرحب بالتعاون معه، لأن هدفه هو «المصلحة العامة للنقابة والمحاماه والمحامين»، على حد تعبيره.

وأشار إلى ضعف أمله في أن يُتخذ موقف التعاون معه من قبل سامح عاشور، النقيب الأسبق، متابعًا أنه عندما قضي بحبس الأخير، استعان به بطلب سريع لمذكرة للدفاع عنه، وأنه وافق لأنه «لا يقبل أن يتم حبس نقيب للمحامين».

وتابع أن المنافسة لها مقتضيات، بعيدة عن الافتراء على الآخر، مستطردًا: «وهو افترى عليا إني من الإخوان أو أتعامل معهم، وافترى إني في الحزب الوطني، ولكني لا انتمي لأي حزب».

وأضاف أنه ليس له عداء مع الإخوان ولكن عندما حدث في فترة حكمهم ما يستوجب أن يعترض، فعل ذلك، مشيرًا إلى أنه علق على نجاح محمد مرسي برئاسة مصر إنه «أُنجِح بالتزوير».

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، برئاسة المستشار أحمد أبو دقة، قد أعلنت،صباح الأمس الأربعاء،فوز الفقية والمحامي رجائي عطية، بمقعد النقيب العام للمحامين بعد حصوله على 35 ألفا و656 صوتا، مقابل 26 ألفا و5 أصوات للنقيب السابق سامح عاشور.

https://youtu.be/kPYYb-8aPvQ