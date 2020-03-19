 المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا - بوابة الشروق
الخميس 19 مارس 2020 6:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا

كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي

نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 6:11 ص | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 6:11 ص

(د ب أ)

أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجا طارئا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) في أحدث محاولة لتهدئة الأسواق وحماية اقتصاد منطقة اليورو الذي يكافح من أجل مواجهة وباء كورونا.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك في تغريدة : "الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية .. لا توجد حدود لالتزامنا باليورو".

ويعد هذا الإجراء الأحدث ضمن استجابة عالمية متصاعدة لتفشي الفيروس.

ووافق البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي وانضم إلى البنوك المركزية الأخرى في محاولة لتخفيف ضغط التمويل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك