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غادرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا قصر باكينجهام، اليوم الخميس متوجهة إلى قلعة ويندسور، مقرها الملكي فى غرب لندن، وسط انتشار سريع متزايد لفيروس كورونا المستجد وتكهنات بأنه سيتم إغلاق العاصمة البريطانية قريبا جدا.

وتم تصوير الملكة البالغة من العمر 93 عاما وهي تغادر القصر فى سيارة رسمية، وبصحبتها أحد كلابها المميزة من فصيلة كورجي.

وأعلنت العائلة الملكية فى وقت سابق أن الملكة ألغت حفلات الحديقة في القصر وسوف تنتقل لقلعة ويندسور فى وقت سابق عن الموعد المقرر لعطلة عيد الفصح "كإجراء احترازي منطقي".

وأضافت العائلة الملكية "من المرجح أن تبقى الملكة هناك لما بعد فترة عيد الفصح".

يذكر أن العائلة الملكية البريطانية ونظيرتها اليابانية أعلنتا اليوم الخميس ن تأجيل زيارة كان مقررا أن يقوم بها الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو لبريطانيا.