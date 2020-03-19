الوادي الجديد: تمويل 1153 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر

قال محمود سبع مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، إنه تم تمويل 179 مشروعا صغيرا بقيمة 21 مليونا و204 آلاف و355 جنيها، بجانب تمويل 974 مشروع متناهى الصغر بقيمة 16 مليونا و39 ألفا و288 جنيها، وذلك خلال العام المنقضي على مستوى المحافظة، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وصندوق تحيا مصر لإنشاء 200 محل تجاري بمركزي الخارجة والداخلة لتوفير مئات فرص العمل للشباب.

وأضاف أنه تم تمويل عدد من المشروعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الـ5 سنوات الأخيرة بتكلفة 8 ملايين و307 آلاف جنيه، وذلك مع عدد من الجمعيات الأهلية التي لها أعمال ومشروعات تنموية مختلفة، حيث تم تمويل جمعية تنمية المجتمع بغرب الموهوب في مشروع تشغيل الشباب بمشروعات النظافة، وكذا تمويل جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة في مشروع تشغيل الشباب والفتيات في ترميم مدينة القصر الأثرية، وتمويل مؤسسة التنمية المستدامة بقرى المعصرة وأسمنت في مشروع تشغيل الشباب بمشروعات النظافة البيئية بقرى المعصرة وأسمنت والشيخ والي ومدينة موط، وتمويل مؤسسة آفاق جديدة لتنمية المجتمع لتدريب الشباب على إقامة المشروعات، وتمويل جمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط لمشروعات تشغيل الشباب وتدريبهم على تنفيذ المشروعات.

وتابع سبع، أن المشروعات ينعكس أثرها على توفير مئات فرص العمل للشباب من خلال المشروعات التنموية والخدمية وكذلك المشروعات الهادفة للربح، بجانب توفير خدمات الشباك الواحد، وتشمل استخراج رخص تشغيل نهائية ورخص تشغيل مؤقتة، واستخراج رقم قومي للمنشأة، واستخراج سجل تجاري، واستخراج بطاقة ضريبية، واستخراج أوراق تأمينات اجتماعية، بجانب أعمال وحدة الخدمات غير المالية في إعداد دراسات الجدوى وتقديم معلومات الأعمال، وإقامة الندوات والدورات التدريبية والمعارض.