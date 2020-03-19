 الكونغو تخضع وزيرة الاقتصاد وزوجها للحجر الصحي بعد إصابتهما بكورونا - بوابة الشروق
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الكونغو تخضع وزيرة الاقتصاد وزوجها للحجر الصحي بعد إصابتهما بكورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 6:54 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 6:54 م

قالت إذاعة "آر تي إن سي" الوطنية اليوم الخميس، إن نتائج الفحص أثبتت إيجابية أكاسيا باندوبولا وزيرة الاقتصاد في الكونغو لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك بعد وقت قصير من حضورها اجتماعات مع الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وبحسب التقرير، أصيبت باندوبولا بالحمى خلال اجتماع أزمة في مكتب رئيس الوزراء.

وقبل ذلك بقليل، حضرت باندوبولا اجتماعًا وزاريًا ضم الرئيس فيليكس تشيسكيدي وجميع الوزراء.

وتم وضع باندوبولا وزوجها، المصاب أيضا بالفيروس، في الحجر الصحي.

وكانت باندوبولا قد عادت من رحلة إلى فرنسا في 10 مارس الجاري.


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