مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب بذكرى تحرير طابا

هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى "تحرير طابا" التي توافق 19 مارس من كل عام.



وتوجَّه مفتي الجمهورية -في بيان اليوم الخميس- بالتحية إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وإلى الشعب المصري المدافع عن تراب وطنه بمناسبة ذكرى تحرير طابا، مؤكدًا أن عيد تحرير طابا ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء وبالجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية.



وشدد مفتي الجمهورية على أن هذا اليوم العظيم يُعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصري من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.



ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري وخاصة الشباب أن يستلهموا من ذكرى "تحرير طابا" معاني التضحية والفداء والاجتهاد والمثابرة، لكي يشاركوا في بناء البلاد ونهضتها ورقيها وكفاحها المستمر في مواجهة جماعات الغدر والضلال والإرهاب، حتى تحوز مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

ع م م