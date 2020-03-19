البرتغال تعلن حالة الطوارئ في مواجهة كورونا

(د ب أ)

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا الأربعاء حالة الطوارئ ، لأول مرة منذ أن أصبحت بلاده دولة ديمقراطية عام 1974 ، وذلك في مسعى لمواجهة فيروس كورونا.

وحالة الطوارئ ، التي وافق عليها البرلمان قبل إعلانها من جانب الرئيس والتي تستمر أسبوعين ، هي ثاني أعلى مستوى للطوارئ للبلاد وستدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل (0000 بتوقيت جرينتش الخميس).

وقال ريبيلو دي سوزا إن المجتمع البرتغالي والأنظمة الصحية والاقتصاد يواجهون "تحديا غير مسبوق".

ووصف التعامل مع الوباء بأنه "مهمة شاقة" و "حرب حقيقية".

لكنه قال أيضا إن حالة الطوارئ لن تصنع المعجزات، وإن الطريق ستكون "طويلة وصعبة".

وخلال تصويت البرلمان ، الذي أجري مساء الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، لم يصوت عضو واحد في البرلمان ضد الإجراء.

وستتمكن الحكومة البرتغالية بموجب إعلان حالة الطوارئ من تقييد حقوق المواطنين ووسائل الإعلام والشركات والمنظمات بشكل كبير.

وسجلت البرتغال 642 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، وفقا أحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية.