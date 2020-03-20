خالد عبدالغفار عن مد تعليق الدراسة: كل شيء متوقع

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة ستحرص على تطبيق الإجراء الأفضل بشأن قرار تعليق الدراسة، معقبًا: «لا يوجد مخلوق من الممكن أن يتوقع أي شيء، كل شيء متوقع»، بحسب تعبيره.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الدولة تسير وفقًا لخطط معينة، لافتًا إلى أن الدولة أمام أسبوعين مقبلين يتطلبان الالتزام من الشعب والحفاظ على النفس.

وأشار إلى أن مصر لا تريد تكرار سيناريو إيطاليا وإسبانيا، متابعًا: «الدولة لم تقصر واتخذت الإجراءات لحماية شعبها ولكن الأفراد يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية».

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن التزام الناس بالإجراءات الوقائية المتخذة من الحكومة يساهم في تقليل أعداد الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مستطردًا: «نسير في الاتجاه الصحيح، وإذا العدد زاد واضطررنا كحكومة لمد التعليق سيكون في ضوء التغيير المستقبلي مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 256 حالة.