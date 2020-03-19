ألمانيا: تأجيل عرض مسرحية آلام المسيح التاريخية بسبب كورونا

تقرر تأجيل عرض مسرحية آلام المسيح التاريخية، في بلدة أوبرامرجادو جنوبي ألمانيا إلى عام 2022 وذلك بسبب الانتشار القوي لعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة هذا العرض في الفترة بين السادس عشر من مايو حتى الرابع من أكتوبر المقبلين حيث تشمل الفعاليات إقامة أكثر من 100 عرض، وكانت التوقعات تشير إلى أن عدد زائري هذا الحدث التاريخي الذي يقارب عمره 400 عام، سيبلغ نحو 450 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.

كان أهالي بلدة أوبرامرجادو تعهدوا في عام 1633 بإقامة هذا العرض كل عشرة أعوام، وذلك بعد أن اجتاح وباء الطاعون المنطقة الواقعة بالألب الألمانية وأسفر عن وفاة العديد من السكان.

تجدر الإشارة إلى أن سكان البلدة يشاركون في تجسيد آلام السيد المسيح.

وكان قد تم تعليق هذا الحدث في عام 1920 بسبب تداعيات الحرب العالمية الأولى وتأجل آنذاك إلى 1922، كما لم يتم إقامة العرض في عام 1770 بسبب تطبيق حظر عام، كما تعذر إقامته في عام 1940 بسبب الحرب العالمية الثانية.