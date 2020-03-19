تقرير: المستشارة الألمانية وحكام الولايات يتشاورون لحظر التجوال يوم الأحد المقبل

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قال تقرير إخباري إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجري مشاورات مع رؤساء الحكومات في الولايات الألمانية بشأن حظر التجوال يوم الأحد المقبل بسبب أزمة العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك قناة إس دبليو آر "إذاعة جنوب غرب ألمانيا" اليوم الخميس، استنادا إلى رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرج فينفريد كريتشمان "حزب الخضر".

وكان العديد من رؤساء حكومات الولايات هددوا اليوم الخميس بفرض حظر التجوال.

وقال كريتشمان للقناة "هذا الأمر يتوقف على المواطنين، فإذا اقتضي الأمر لابد من أن نلجأ إلى إجراءات أشد".

ويرجع ذلك إلى عدم استجابة الكثيرين من بين أبناء الشعب للنداءات التي طالبت بأن يتخذ المواطنون مسافة بينهم وبين الآخرين خلال التعامل معهم.

وسجلت ألمانيا حوالي 14 ألف حالة إصابة و44 حالة وفاة بسبب كورونا.