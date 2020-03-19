رئيس وزراء الهند يوجه خطابا للأمة مع زيادة الإصابات بكورونا إلى 166 شخصا

عززت الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، اليوم الخميس، جهودها لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 166 شخصا.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطابا للأمة بشأن التهديد، مساء اليوم الخميس، بعد أن ترأس اجتماعا رفيع المستوى أمس الأربعاء لمراجعة جهود السيطرة على كورونا.

وأكدت الحكومة حتى الآن، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على تفشي الفيروس في المجتمع، وهو الأمر الذي قد يجعل احتواءه أكثر صعوبة، وأن جميع حالات الإصابة مرتبطة بالسفر إلى الخارج أو المخالطة الوثيقة مع شخص أصيب بالعدوى في الخارج.

وهناك قلق من أن الإصابات في الهند، التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة، قد تكون أعلى، حيث أجرت الحكومة حتى الآن عددا محدودا من الفحوص .

وأفادت وزارة الصحة الاتحادية بأنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة من أنحاء مختلفة في البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 166 حالة. وتوفي ثلاثة أشخاص بسبب الكورونا منذ بدء تسجيل الحالات.

وأصدرت وزارة الصحة العديد من النصائح، التي تطلب من الناس تجنب الأماكن المزدحمة والبقاء في المنزل قدر الإمكان للتحقق من حجم انتشار المرض.