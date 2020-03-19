سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

أعلنت الصين صباح اليوم الخميس تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة إلى 3245 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي.

وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 34 حالة إصابة ، جميعها من الخارج ، لتصل حصيلة الإصابات 80928 حالة.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم تسجل أي إصابات خلال يوم أمس في مدينة ووهان ، بؤرة انتشار الفيروس ، بعد شهرين تقريبا من إغلاق المدينة.

وأضافت الوكالة أن 819 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة الشعب الصينية أن السلطات ستسمح بعودة بعض سكان مقاطعة هوبي إلى أعمالهم ، بناء على تقييم حالتهم الصحية.

وستتم إزالة جميع نقاط تفتيش المتعلقة بالكشف عن الفيروس داخل هوبي باستثناء تلك الموجودة على حدود مدينة ووهان وبين المقاطعة وباقي أنحاء الصين ، حسب الصحيفة.