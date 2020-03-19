مرتضى منصور: إذا احتاج الزمالك لاعبا من الأهلي سأضمه على طريقة عبد الله السعيد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لم يتفاوض مع أي لاعب من صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "Ten": "لم ولن اتفاوض مع أي لاعب من الأهلي سواء حسام عاشور أو أحمد فتحي أو وليد سليمان أو شريف إكرامي، ولا يوجد أحد من الزمالك تواصل معهم".

وأضاف: "عندما يترك الأهلي لاعبه والمدير الفني يقول أحتاج لهذا اللاعب سأتعاقد معه مثل ما حدث مع عبد الله السعيد، وتفاوضت معه في فترة السماح ويحق له التوقيع مع أي نادي".

وأوضح: "لن أدخل مع الأهلي في هذه القصة بسبب تعاقدهم مع محمود كهربا عندما كان لاعبًا في الزمالك".

وحول حمدي النقاز، علق قائلًا: "وفرنا له كل مستحقاته المادية حتى شهر أبريل المقبل، ولكن زوجته السبب في رحيله عن الزمالك، لا يوجد لاعب بالزمالك لديه "مليم" لدى الإدارة ، الجميع حصل على مستحقاته".