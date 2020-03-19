 ضبط 4 أشخاص لسرقتهم معمل تحاليل فى السلام - بوابة الشروق
الخميس 19 مارس 2020 1:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ضبط 4 أشخاص لسرقتهم معمل تحاليل فى السلام

ارشيفية
ارشيفية
عاطف محمود
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 1:06 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 1:06 م

ضبطت أجهزة الأمن فى القاهرة، 4 أشخاص سرقوا معمل تحاليل فى مدينة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم قدرى الغرباوى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السلام، بضبط 4 أشخاص وبحوزتهم "شاشة LCD - جهاز ريسيفر - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز تابلت - جهاز ميكروسكوب طبى - 150 سرنجة طبية - 2 جهاز باور بنك" مجهولى المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية مضبوطة بحوزته، وأمكن التوصل إلى مالك المعمل وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك