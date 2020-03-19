ضبط 4 أشخاص لسرقتهم معمل تحاليل فى السلام

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ضبطت أجهزة الأمن فى القاهرة، 4 أشخاص سرقوا معمل تحاليل فى مدينة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم قدرى الغرباوى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السلام، بضبط 4 أشخاص وبحوزتهم "شاشة LCD - جهاز ريسيفر - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز تابلت - جهاز ميكروسكوب طبى - 150 سرنجة طبية - 2 جهاز باور بنك" مجهولى المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية مضبوطة بحوزته، وأمكن التوصل إلى مالك المعمل وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.