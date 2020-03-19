أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ليس "قيصر" روسيا، في مقابلة تم بثها اليوم الخميس، بعد تبني تعديلات دستورية تتيح له تمديد بقائه على رأس الكرملين نظرياً حتى عام 2036.

وقال بوتين في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية العامة تم تسجيلها في فبراير الماضى في إطار الذكرى العشرين لتوليه السلطة ردا على لقب القيصر الذي يُسبغ عليه أحياناً، "هذا لا علاقة له بالواقع".

وأضاف "أنا أعمل كل يوم، أنا لا أحكم. القيصر هو الذي يجلس وينظر إليك من علوٍ ويقول: "أنا آمر وهم ينفذون"، بينما يجرب في الوقت نفسه قبعة وينظر إلى نفسه في المرآة.

وعندما سُئل من قبل عن نيته أو عدم نيته البقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته عام 2024، قال الرئيس الروسي إن الأمر يعود إلى الروس ليقرروا بهذا الشأن، وتابع: "إن الأمر الأهم، وهو مسألة مبدأ، هو موقف غالبية مواطني هذا البلد. إنها مسألة ثقة".

ومضى قائلا: "ليس لدي إجابة اليوم" على هذه الخطط.

ورد المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني على الفور وكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، : "القيصر قال إنه ليس قيصراً"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وطرح فلاديمير بوتين تعديلات دستورية في يناير الماضى أُضيف إليها بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة في مارس الجاري، تعديل يتيح له بشكل خاص الحق في البقاء فترتين إضافيتين في الحكم بعد نهاية الفترة الحالية في عام 2024.

ويسمح التعديل لفلاديمير بوتين "بتصفير" فترات رئاسته، في حين أن الدستور الروسي الحالي يمنع الرئيس من قضاء أكثر من ولايتين متتاليتين في السلطة.

ويفترض اعتماد التعديلات بشكل نهائي بعد "تصويت شعبي" مقرر في 22 أبريل المقبل