محافظ الغربية يصدر عدة قرارات لمواجهة خطر فيروس كورونا

علاء شبل

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، حتى إشعار آخر ، فضلًا عن تطبيق إجراءات العزل المنزلي على القادمين من الخارج والعائدين من العمره والمخالطين.

وكلف المحافظ، برش وتطهير المنشآت العامة والموصلات والمساجد والكنائس والمذابح والسلخانات وأي أماكن بها تجمعات،

وغلق جميع صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بنطاق المحافظة، كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإعلان في كافه المساجد بضرورة إحضار كل مصلي السجادة الخاصة به لاستخدامها أثناء الصلاة وعدم الإطالة في صلاة الجماعه وخطبة الجمعة.

وشدد على تخفيض عدد الركاب بوسائل النقل الجماعي الداخلي الخاص والعام والالتزام بعد الوصول إلى الحموله القصوى لأي مركبة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع المواطنين في الصالات المخصصة لعملاء البنوك وشركات السياحة والبريد بتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة بالتناوب لعدم حدوث تكدس داخل الصالات والتنبيه على أفراد الأمن بتنظيم دخول المواطنين.