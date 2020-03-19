المجلس الأعلى للسلام بالسودان يبحث تطورات مفاوضات جوبا

بحث المجلس الأعلى للسلام بالسودان، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحضور رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تطورات مفاوضات السلام السودانية في جوبا.

وقال الدكتور سليمان آدم الدبيلو رئيس مفوضية السلام السودانية، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع استمع إلى عرض من عضو مجلس السيادة عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، حول ماتبقى من قضايا عالقة بشأن عملية السلام بجوبا، والقضايا التي تحتاج إلى رؤى من المجلس الأعلى للسلام.

وأوضح أن المجلس سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لاستكمال الأجندة المتبقية، معربا عن أمله في أن تكلل كل المساعي بتحقيق السلام الشامل بالسودان، مؤكدا حرص المفوضية على مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم يرضي كل أهل السودان.