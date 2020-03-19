حراس التربة لتطهير ما عكفت شركات النفط علي تخريبه من غابات الأمازون

أدهم السيد

يقف جالو رودريجيز بحقله الزراعى فى غابة الأمازون شمال الإكوادور ليعمل بمنجله حفرة صغير قرب جدول مائى وبينما لم يظهر شيئ غريب بالبداية فبمجرد حفر رودريجيز بضع سانتى مترات إضافية وبدأت رائحة الجازولين النفاذة تنبعث فى المكان لتعبر عن مدي التدهور التى وصلت إليها أراضى ذلك المكان بعد تسرب نفطى قديم أدي لتسميم الجدول المائى لتقضى علي الأسماك التى يصيدها رودريجيز ولتفسد مورد الماء الذى كان يغذى مواشيه الزراعية منه.

ويقول رودريجيز لقناة بى بى سي البريطانية إنه بعد 10 سنوات من وقوع التسرب النفطى فى أرضه وافقت الشركة النفطية علي تنظيف ما خلفته من مواد لتقوم بسحب 15 ألف متر مكعب من النفط المتسرب من التربة ولكن دون أن تعالجها من التسمم ليبقي الجدول المائى بعد كل تلك السنوات مليئ بالبقع الخضراء والزرقاء الموضحة لوجود مخلفات نفطية متبقية.

ويضيف رودريجيز إنه لمدة 11 عاما ماضية كانت تلك أرضا عقيمة لا تنتج ولكن بعد استعمال الحلول الجديدة أصبحت هناك خطط لزراعتها بالجوافة وأعشاب التشيا المحلية.

ويشارك رودريجيز مع العشرات من المزارعين المحليين بورشة عمل باسم حراس التربة وهى تهدف لتعليمهم طرق المعالجة الحيوية للتربة وهى تقوم علي استغلال البكتيريا والفطريات وأنواع من النبات لإمتصاص النفط من التربة لتبقي صالحة للزراعة.

وتقوم البكتيريا والفطريات بالتغذى علي المركبات النفطية العضوية وتحليلها لتقوم النباتات بامتصاص الباقى فى جذورها وإرسال ما تبقي للأوراق لتتبخر هناك.

وتنظم الدورة المذكورة الباحثة ليكسى جروبار بشكل شهرى فى 3 قري أكثر تأثرا بالتسربات النفطية هى شاشوفندى وسوشيا ولوجو أجريو وهم فى ولايتى سوكومبياس وأوريانا بغابة الأمازون شمال الإكوادور.

وبدأ تلويث تلك المنطقة من الأمازون منذ ستينيات القرن الماضى حين اكتشاف حقول النفط فيها والذى أشرفت علي إستخراجه شركة توكسيدو التى إشترتها شيفرون الهولندية والتى سربت مليارات براميل النفط فى التربة ما جعل السكان المحليون يلجؤون لمقاضاتها ولكن الشركة نجحت بالتنصل قانونيا من مسؤوليتها عن التلويث.

ويسمى البيئيون تلك المنطقة بتشارنوبيل الأمازون بينما يقول الأهالى إن أنبيب الشركات النفطية تسبب التسريبات مرة أسبوعيا وتبقي آثارها فى التربة والمياه فترة طويلة.

وبدأت جروبار مبادرتها الأخيرة يناير الماضي لتعليم الأهالى كيف يتخلصون من ذلك التلوث بأنفسهم بينما تأكد علي أهمية الإستقلالية للأهالى فى المبادرة عن أى جهة أخري وبالمقابل التعاون الوثيق بين الأهالى مضيفة إنها تسعي لترسيخ مفهوم الزراعة المستدامة فى ورش عملها.

وتقوم باحثة الزراعة الأمريكية نانس كلام بتدريب 50 من المزارعين علي التفريق بين عدة زنواع من التربة عبر خصائصها وذلك حسب قولها ينمى معرفة المزارعين بتأثير إختلاف نوعية التربة علي طريقة معالجتها من النفط فهناك تربة طينية تخزن كميات من النفط وتربة رملية يسهل تسريب النفط للأعماق خلالها.

وتخطط كلام وجروبار لعمل مختبر لتحليل حامضية التربات المختلفة بالمنطقة ومقارنتها بنوع النبات المناسب ليتم وضعه فيها لامتصاص النفط.

وعلي عكس فكرة معالجة التربة بالنبات التى لم تخضع لدراسة متعمقة فإن معالجة التربة بالبكتيريا نالت حظا من الدراسة لنجاح استخدام سلالات بكتيريا محلية من نوعى سبتربتيمايسز وباسيليس لتطهير أراضى مدينة كوينكا الجنوبية من تسرب النفط.

وأما الفطريات فقد تم استخدامها بنجاح فى قرية لوجو أجريول حيث تستخدم فطريات جيومايسيس هناك.

وتقول لورا سكالفينزى بروفيسورة التكنولوجيا الحيوية بجامعة الإكوادور الوطنية إنه المهم فى دولة نفطية مثل هذه أن يتم استثمار مجال المعالجة الحيوية للتربة بمقابل قدر تسميم التربة بشكل مهول ولكن المشكلة قلة الدعم الحكومى عبر السنين.

وتقوم سكالفينسى بتجربة كل نوع من الفطريات والبكتيريا علي كل عينة من التربة ونوع البكتيريا أو الفطر الذى يستطيع التكيف مع تربة معينة مسممة ببقايا النفط فذلك يعني قدرته علي امتصاص ما فى التربة من نفط.

وتقول جروبار إن النباتات إذا نجحت بالتكيف مع تالتربة فذلك يعنى إنها تتغذي علي المواد النفطية وبالتالى فهى تحللها وتحولها لمعغذيات غير ضارة.

ويذكر أن ظاهرة التسربات النفطية ليست حصرا علي الأمازون فبحسب هيئة المحيطات والغلاف الجوى بالولايات المتحدة الأمريكية ام 2018 يقع 11 تسرب نفطى شهريا فى أمريكا وأما هيئة الطاقة الكندية فأقرت بوقوع تسريب 1081 برميل نفطى سنويا بكندا بينما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية إن نحو 4.5 مليون طن من النفط تتسرب للمحيطات سنويا.

وأما عن دور النباتات بتنقية التربة فأثبتت إحدي الدراسات الكندية إن شجر الصفصاف بإمكانه تفكيك وتحليل المواد البترولية من التربة وأظهرت دراسة أخري أن أشجار الحور بجذورها الطويلة قادرة علي تنقية المياه الجوفية من المواد البترولية المختلطة بها وأما عباد الشمس فبإمكانه إمتصاص مواد الزنك والرصاص والكاديميوم من التربة.

ويقول نيلسون مارميرلى بروفيسور التكنولوجيا الحيوية بجامعة بارما الإيطالية أن هناك طريقتين لتكييف البكتيريا مع التربة إما أن يتم جلب عينة كبيرة من التربة وحقنها بالبكتيريا فى ظروف مثالية داخل مكان مغلق ومن ثم تعاد لموقعها الأصلى فتتأكسد مع الهواء وإما الطريقة الثانية بأن يتم حقن التربة بنوع سماد يعمل علي تقوية البكتيريا المحلية التى تعيش في التربة لتقويتها علي امتصاص المواد النفطية.

ويضيف مارميرلى إن طريقة المعالجة الحيوية هى أكثر صداقة للبيئة من الطرق الأخري كغسل التربة من النفط ومشكلة تلك الطريقة هى كم الكيميائيات التى تضخها فى التربة فهى بينما تغسلها من النفط تقتل جميع الكائنات الحيوية فيها وتفقرها من جميع العناصر ما يفقدها خصوبتها وهو الأمر الذى لا يحدث مع المعالجة الحيوية.

ويقول البروفيسور ميجال جوادو إن فكرة المعالجة الحيوية غير مجدية علي المساحات الكبيرة مستذكرا مشروع أشرف عليه مع وزارة التنمية الإكوادورية حينما جلبوا كمية كبيرة من التربة المتسممة بالنفط ليعملوا عليها فاستغرق العمل قرابة السنة وكلفهم مليونى دولار قبل أن يكتشف الفريق وجود 80 حفرة نفطية فى التربات المجاورة لمكان التنظيف.